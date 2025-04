Vittorio Sgarbi e la depressione la sorella Elisabetta si commuove

Elisabetta Sgarbi si commuove parlando del fratello Vittorio nel corso della presentazione de ‘La Milanesiana 2025? al Piccolo Teatro Grassi, a Milano. “Questa mattina Vittorio Sgarbi mi ha chiamato per augurarmi buona conferenza stampa”, ha detto la direttrice artistica della rassegna culturale. Il critico d’arte è stato ricoverato al Policlinico Gemelli, a Roma, per una forte depressione di cui ha recentemente parlato anche sui giornali. Lapresse.it - Vittorio Sgarbi e la depressione, la sorella Elisabetta si commuove Leggi su Lapresse.it siparlando del fratellonel corso della presentazione de ‘La Milanesiana 2025? al Piccolo Teatro Grassi, a Milano. “Questa mattinami ha chiamato per augurarmi buona conferenza stampa”, ha detto la direttrice artistica della rassegna culturale. Il critico d’arte è stato ricoverato al Policlinico Gemelli, a Roma, per una fortedi cui ha recentemente parlato anche sui giornali.

