Al via il progetto sperimentale di pulizia delle caditoie

progetto sperimentale per il servizio di pulizia delle caditoie nel Comune di Arezzo fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e con l’obiettivo di ridurre il rischio di allagamenti nella città. Il progetto è frutto di una collaborazione tra Sei Toscana e Nuove Acque. Arezzonotizie.it - Al via il progetto sperimentale di pulizia delle caditoie Leggi su Arezzonotizie.it Al via un innovativoper il servizio dinel Comune di Arezzo fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e con l’obiettivo di ridurre il rischio di allagamenti nella città. Ilè frutto di una collaborazione tra Sei Toscana e Nuove Acque.

Potrebbe interessarti anche:

Sanità, a Ravenna si pensa di introdurre l'infermiere di farmacia: un progetto sperimentale per le persone vulnerabili

Verrà presentata nelle prossime settimane la figura dell'infermiere di comunità per il distretto di Ravenna. Con una serie di incontri nel forese messi in calendario dall'Ausl Romagna: a partire da ...

Dispersione scolastica in Calabria, al via il progetto sperimentale Recapp CAL

"Sono stati i risultati dei test Invalsi registrati nella regione Calabria a suggerire al governo regionale, guidato dal presidente Occhiuto di inserire nella programmazione 2023/2027 il progetto ...

Anziani con disabilità: alloggi attrezzati per vivere in autonomia. Al via il progetto sperimentale

ANCONA - Ventuno anziani in condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza saranno selezionati e coinvolti in un progetto volto a sperimentare soluzioni residenziali facilitate ...

Al via il progetto sperimentale di pulizia delle caditoie. Raddoppio dei servizi di pulizia in Oltretorrente, Centro Storico e San Leonardo. Borgaro e il progetto Oggi puliamo il tuo quartiere. Rifiuti: meno abbandoni, più pulizia. Il nuovo piano concordato con Alia. Il consigliere Lucacci (Fratelli d'Italia) alla giunta: "Pulire i tombini anziché parlare di candidature". Bari, entrano in azione gli operatori di quartiere: "Nuova figura Amiu a supporto dei servizi di pulizia". Ne parlano su altre fonti

Secondo www3.saturnonotizie.it: Arezzo: al via il progetto sperimentale di pulizia caditoie - Al via un innovativo progetto sperimentale per il servizio di pulizia delle caditoie nel Comune di Arezzo fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e con ...

Riporta ferpress.it: Genova: al via servizio sperimentale di pulizia bus al capolinea di piazza Verdi - (FERPRESS) – Genova, 17 MAR – È partito, in via sperimentale, il servizio di pulizia a bordo dei bus AMT al capolinea di piazza Verdi. In questi giorni, a Brignole, uno dei principali hub di ...

Scrive msn.com: Pulizia dei bus Amt, partito il servizio sperimentale a Brignole: al capolinea mezzi lavati dentro e fuori - Genova. È partito, in via sperimentale, il servizio di pulizia a bordo dei bus AMT al capolinea di piazza Verdi.In questi giorni, a Brignole, uno dei principali hub di interscambio delle linee ...