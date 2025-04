Italia design cinesi esposti a Milano Design Week

Milano Design Week del Designer cinese Chen Yaoguang, presso l'Universita' degli Studi di Milano, a Milano, in Italia, l'11 aprile 2025. L'evento di una settimana si e' concluso qui domenica. Questa foto, scattata il 13 aprile 2025, mostra dei Design cinesi basati sull'intreccio di bambu' presso una mostra alla Milano Design Week a Milano, in Italia. L'evento di una settimana si e' concluso qui domenica. Una donna visita lo stand di BYD Denza presso una mostra alla Milano Design Week a Milano, in Italia, l'11 aprile 2025. L'evento di una settimana si e' concluso qui domenica.

