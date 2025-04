Samuele Bersani annulla di nuovo il concerto a Bologna ecco perché

Bologna, 15 aprile 2025 - Il concerto di Samuele Bersani al Teatro EuropAuditorium di Bologna previsto per stasera, martedì 15 aprile, viene rimandato di nuovo. Questa volta a causa di un "brutto virus influenzale". Ad annunciarlo è lo stesso cantante con una storia sui suoi profili social. L'annuncio per i follower "Buongiorno amici di Bologna - si legge su Instagram -, purtroppo mi sono preso un virus influenzale, questa mattina ho 39 di febbre e sto completamente senza voce, per cui mi trovo costretto a dover posticipare il nostro appuntamento di questa sera all'EuropAuditorium. Il concerto viene riprogrammato il 3 giugno sempre nello stesso teatro. Sappiate che mi piange il cuore. Samuele". E lascia ai follower anche il sito per reperire informazioni sui biglietti: friendsandpartners.

