Fissato l’obiettivo del Napoli De Laurentiis non torna più indietro

Laurentiis ha gli intenti chiarissimi. La rincorsa scudetto del Napoli è entrata nel vivo. La vittoria netta sull'Empoli ha confermato che la squadra di Conte non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca, neppur con un avversario come l'Inter che continua a macinare punti.Al Maradona si respira di nuovo quell'elettricità da grandi traguardi, con il pubblico che ha riscoperto la fame, la passione, l'orgoglio di sentirsi parte di un sogno. Ma mentre l'occhio è puntato sulla volata finale, in società si guarda già oltre.Napoli, ADL pianifica il mercato: l'obiettivo è chiaroSecondo quanto riportato da "Il Corriere dello Sport", il Napoli ha Fissato una linea chiara: costruire una squadra ancora più competitiva, in grado non solo di giocarsi il tricolore, ma anche di tornare protagonista in Champions League.

L'obiettivo fissato da Conte per il Napoli è chiarissimo. LIVE Calciomercato Napoli: acquisti, cessioni, rumors e trattative. Napoli, si va ad oltranza per Comuzzo, ma la Fiorentina resiste…. Dall'Inghilterra: Napoli, Beto è un obiettivo. Lindstrom la chiave. Garnacho-Napoli, CdS - Fissata la deadline dell'affare: gli azzurri non aspetteranno ancora a lungo.