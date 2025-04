Atletico Lariano le parole del DS Fiacchi Contenti di come stanno andando le cose

Atletico Lariano impegnati in campionati agonistici ed è anche l’occasione per tracciare un bilancio sino a questo punto della stagione, quando ormai siamo davvero agli sgoccioli per quasi tutte le categorie. Quella a cui. Romatoday.it - Atletico Lariano, le parole del DS Fiacchi: “Contenti di come stanno andando le cose” Leggi su Romatoday.it La pausa pasquale dà un momento di tregua a tutte le formazioni dell’impegnati in campionati agonistici ed è anche l’occasione per tracciare un bilancio sino a questo punto della stagione, quando ormai siamo davvero agli sgoccioli per quasi tutte le categorie. Quella a cui.

