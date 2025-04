Aperture straordinarie a Pasqua e Pasquetta tra cultura arte storia e archeologia

culturale gestiti dall’Associazione Le Colonne, con turni di visita mattutini e pomeridiani. . Brindisireport.it - Aperture straordinarie a Pasqua e Pasquetta: tra cultura, arte, storia e archeologia Leggi su Brindisireport.it BRINDISI - Domenica 20 e lunedì 21 aprile, porte aperte del Castello Alfonsino - Forte a Mare, della Collezione Archeologica Faldetta e del Castello Dentice di Frasso di Carovigno, siti di interessele gestiti dall’Associazione Le Colonne, con turni di visita mattutini e pomeridiani. .

