Volley Priscila Heldes gioca incinta di sei mesi in Superliga Scoperta una fonte incredibile

Heldes ha giocato l’ultima partita di questa stagione incinta di sei mesi. La palleggiatrice brasiliana è in stato di gravidanza avanzato, ma pochi giorni fa è scesa in campo con la maglia del Fluminense per affrontare il Sesi Bauru nei quarti di finale dei playoff della Superliga brasiliana. La pallavolista ha giocato con il pancione e le immagini sono presto diventate virali, generando anche alcuni discussioni riguardo all’opportunità di proseguire l’attività da professionista.Non si tratta di una prima volta assoluta: rimanendo allo stretto ambito del Volley lo avevano fatto in passato altri grandi nomi come Tandara, Fabiola e Isabel Salgado. Priscila Heldes ha spiegato a Globo Esporte di aver giocato la partita con l’autorizzazione medica e di non aver mai voluto lasciare sola la sua squadra in un appuntamento così importante: “Appena ho scoperto di essere incinta, sono andata dal medico che mi ha detto: ‘Se stai bene e sei in salute, vai avanti‘”. Oasport.it - Volley, Priscila Heldes gioca incinta di sei mesi in Superliga: “Scoperta una fonte incredibile” Leggi su Oasport.it Prihato l’ultima partita di questa stagionedi sei. La palleggiatrice brasiliana è in stato di gravidanza avanzato, ma pochi giorni fa è scesa in campo con la maglia del Fluminense per affrontare il Sesi Bauru nei quarti di finale dei playoff dellabrasiliana. La pallavolista hato con il pancione e le immagini sono presto diventate virali, generando anche alcuni discussioni riguardo all’opportunità di proseguire l’attività da professionista.Non si tratta di una prima volta assoluta: rimanendo allo stretto ambito dello avevano fatto in passato altri grandi nomi come Tandara, Fabiola e Isabel Salgado.ha spiegato a Globo Esporte di averto la partita con l’autorizzazione medica e di non aver mai voluto lasciare sola la sua squadra in un appuntamento così importante: “Appena ho scoperto di essere, sono andata dal medico che mi ha detto: ‘Se stai bene e sei in salute, vai avanti‘”.

