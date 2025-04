Pdl Morandi il presidente Mattarella firma la legge ma con rilievi Contrasta con i principi di eguaglianza

presidente: “Non si comprende perché non venga preso in considerazione ogni altro malaugurato evento analogo” riferendosi in particolare a scuole e ospedali Ilsecoloxix.it - Pdl Morandi, il presidente Mattarella firma la legge ma con rilievi: “Contrasta con i principi di eguaglianza” Leggi su Ilsecoloxix.it Scrive il: “Non si comprende perché non venga preso in considerazione ogni altro malaugurato evento analogo” riferendosi in particolare a scuole e ospedali

Pdl Morandi, il presidente Mattarella firma la legge ma con rilievi: “Contrasta con i principi di eguaglianza”. Colle firma Pdl "Morandi" ma segnala rischi discriminazioni. Colle firma Pdl "Morandi" ma segnala rischi discriminazioni. Infrastrutture: ok Mattarella a legge per vittime crolli ma segnala contrasti con Costituzione. Politica italiana: video, foto, analisi e interviste. Ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Ne parlano su altre fonti

