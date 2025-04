Perché Donald medita il rinvio dei dazi sulle auto portiere motori e audio quanto aumentano i costi

Xml2.corriere.it - Perché Donald medita il rinvio dei dazi sulle auto: portiere, motori e audio, quanto aumentano i costi Leggi su Xml2.corriere.it Boston Consulting Group: «A rischio un milione di vendite». Il pericolo che le case asiatiche si riversino in Europa con prezzi stracciati

Potrebbe interessarti anche:

La Cina risponde ai dazi di Donald Trump, crollano le borse in Europa

Il 4 aprile la Cina ha risposto con fermezza all’offensiva commerciale lanciata dal presidente statunitense Donald Trump, imponendo a sua volta dazi doganali del 34 per cento su tutti i prodotti ...

Donald Trump annuncia una pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci. Solo alla Cina tariffe al 125%. Al 10% per tutti gli altri

Il presidente degli Usa Donald Trump ha autorizzato una pausa di 90 giorni sui dazi reciproci che si applica a tutti i Paesi tranne alla Cina. Con il provvedimento, i dazi reciproci a tutti i Paesi ...

Fiorentina-Juventus, nessun rinvio per maltempo. Al Franchi arbitra Fabbri

Fiorentina-Juventus domenica 16 marzo alle ore 18 allo stadio Franchi di Firenze. Nessun rinvio per maltempo. Partita valida per la 29esima giornata di serie A diretta da Michael Fabbri della ...

Perché Trump medita il rinvio dei dazi sulle auto: quanto possono aumentare i costi di portiere, motori e sistemi audio. Il presidente della Catalogna: «Superare le divisioni politiche. L'Europa viene prima di tutto». Trump congela i "dazi reciproci" per 90 giorni, ma per la Cina aumentano al 125% - Tajani: la decisione di Trump è un segnale positivo, rafforzeremo export. Sfiducia dei mercati: Wall Street va giù, l’Europa rimonta. I rischi che rimangono dopo la sospensione dei dazi di Trump. Dazi, le ultime notizie in diretta | Trump: «Valuto stop temporaneo delle tariffe sulle auto». Nel mirino chip e farmaci, colpiti i pomodori messicani. Ne parlano su altre fonti