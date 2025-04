Uomini E Donne Rosanna Chi E’ La Dama Del Trono Over

Rosanna, la nuova Dama siciliana di Uomini e Donne, conquista Giuseppe, ma tra esterne, critiche di Tina e dubbi sulla sincerità del cavaliere, il percorso amoroso sembra ancora incerto.Rosanna, la Dama Siciliana che ha Stupito il Trono OverTra le nuove protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne, Rosanna ha subito fatto parlare di sé. Siciliana doc, forte e determinata, ha catturato l’attenzione del pubblico e dei cavalieri, in particolare di Giuseppe, con cui ha iniziato una frequentazione subito dopo la sua separazione da Sabrina Zago. Di Sabrina si sa poco: non emergono dettagli sulla sua vita, sul suo lavoro, o se abbia avuto precedenti relazioni, lasciando un velo di mistero intorno alla sua persona. Rosanna, invece, si è presentata come una donna sicura di sé, con le idee chiare su ciò che cerca e cosa vuole, ma allo stesso tempo con i piedi ben saldi per terra. Uominiedonnenews.it - Uomini E Donne, Rosanna: Chi E’ La Dama Del Trono Over! Leggi su Uominiedonnenews.it , la nuovasiciliana di, conquista Giuseppe, ma tra esterne, critiche di Tina e dubbi sulla sincerità del cavaliere, il percorso amoroso sembra ancora incerto., laSiciliana che ha Stupito ilTra le nuove protagoniste deldiha subito fatto parlare di sé. Siciliana doc, forte e determinata, ha catturato l’attenzione del pubblico e dei cavalieri, in particolare di Giuseppe, con cui ha iniziato una frequentazione subito dopo la sua separazione da Sabrina Zago. Di Sabrina si sa poco: non emergono dettagli sulla sua vita, sul suo lavoro, o se abbia avuto precedenti relazioni, lasciando un velo di mistero intorno alla sua persona., invece, si è presentata come una donna sicura di sé, con le idee chiare su ciò che cerca e cosa vuole, ma allo stesso tempo con i piedi ben saldi per terra.

