Rivolte in prigioni francesi attacco con armi automatiche a Tolone

Rivolte in prigioni in varie città della Francia, fra cui Tolone, Aix-en-Provence e Marsiglia, e quella di Tolone è stata presa di mira dal fuoco di armi automatiche nella notte tra lunedì e martedì, ha riferito l'entourage del ministro della Giustizia, Gérald Darmanin, che nel pomeriggio si recherà al carcere di Tolone per fornire supporto agli agenti. Secondo fonti degli inquirenti, tutto ciò sembra essere "coordinato" e "chiaramente collegato" alla strategia anti-narcotrafficanti del ministro degli Interni, Bruno Retailleau. Quotidiano.net - Rivolte in prigioni francesi: attacco con armi automatiche a Tolone Leggi su Quotidiano.net inin varie città della Francia, fra cui, Aix-en-Provence e Marsiglia, e quella diè stata presa di mira dal fuoco dinella notte tra lunedì e martedì, ha riferito l'entourage del ministro della Giustizia, Gérald Darmanin, che nel pomeriggio si recherà al carcere diper fornire supporto agli agenti. Secondo fonti degli inquirenti, tutto ciò sembra essere "coordinato" e "chiaramente collegato" alla strategia anti-narcotrafficanti del ministro degli Interni, Bruno Retailleau.

Rivolte in prigioni francesi: attacco con armi automatiche a Tolone. Rivolta in varie carceri in Francia con incendi e spari. Francia, rivolte con incendi e spari in diverse prigioni del Paese. Francia: incendi e sparatorie in carcere in varie città francesi. Darmanin: “Azione coordinata”. Francia, rivolta nelle carceri: incendi e spari a Tolone, Marsiglia e Aix-en-Provence dopo la stretta sul narc. Francia, incendi e rivolte in diverse prigioni - LaPresse. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta ansa.it: Rivolta in varie carceri in Francia con incendi e spari - Rivolte in prigioni in varie città della Francia, fra cui Tolone, Aix-en-Provence e Marsiglia, e quella di Tolone è stata presa di mira dal fuoco di armi automatiche nella notte tra lunedì e martedì, ...

Riporta tg.la7.it: Francia: incendi e sparatorie in carcere in varie città francesi. Darmanin: “Azione coordinata” - Questa notte sono state teatro di rivolte violente, con incendi (come si vede da queste immagini girate da un amatoriale e pubblicate su X dalla tv francese "20h") e anche sparatorie. Tra gli istituti ...

Scrive ilpost.it: In Francia sono state attaccate varie carceri, con auto incendiate e spari sui portoni - Gli incendi delle auto sono avvenuti nelle carceri di Aix-en-Provence, Marsiglia, Valence, Nîmes, Villepinte e Nanterre. Il ministero della Giustizia ha detto a Le Monde che nei giorni scorsi c’erano ...