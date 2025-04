Milan Leao e la curiosa statistica a San Siro Rafa determinato a…

Milan, Leao raggiunge Kakà in una statistica particolare, ma resta l'ostacolo San Siro. Ne parla 'Il Corriere dello Sport' in edicola Pianetamilan.it - Milan, Leao e la curiosa statistica a San Siro: Rafa determinato a… Leggi su Pianetamilan.it raggiunge Kakà in unaparticolare, ma resta l'ostacolo San. Ne parla 'Il Corriere dello Sport' in edicola

Potrebbe interessarti anche:

Ordine verso Milan-Inter: «Leao? Io voglio essere chiaro!»

Ordine si pronuncia su Rafael Leao. E sulla sua eventuale presenza dal primo minuto nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter a San Siro. DERBY IN ARRIVO – Al termine della partita tra Empoli e ...

Milan, Orlando duro: “Leao e Theo, bel pacchetto e si deve comprare bene”

Massimo Orlando ha commentato Napoli-Milan 2-1 sulle frequenze di TMW Radio. Poi il pensiero molto chiaro su cosa fare di Rafael Leao e di Theo Hernandez

Milan-Parma, Conceicao: “Theo e Leao? Sono scelte dell’allenatore”

Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Parma, partita della 22^ giornata della Serie A 2024-2025

Milan, Leao e la curiosa statistica a San Siro: Rafa determinato a…. Udinese-Milan 0-4, le pagelle: magia di Rafael Leao, testata di Pavlovic, botta di Theo e il solito Reijnders.. FINALE Bologna-Milan 2-1: Ndoye regala i tre punti ai rossoblù. Milan-Bruges e Juventus-Stoccarda, esame Champions per Fonseca e Motta. Cosa manca a Rafa Leao. Derby Inter-Milan, la curiosa statistica che riguarda Leao | Serie A News. Ne parlano su altre fonti

spaziomilan.it riferisce: Milan, Leao diventa un caso: la strana statistica lascia senza parole - Ieri sera Rafael Leao è tornato a prendersi la scena con il Milan. C'è però uno strano dato che fa storcere il naso a tutti i tifosi.

Segnala milannews24.com: Leao Milan, statistica da urlo per il portoghese! Unico giocatore della Serie A con questi numeri - Leao Milan, clamorosa statistica per l’esterno portoghese: il classe ’99 è l’unico dei calciatori con questo particolare dato dal 2019/2020 Rafael Leão è vicino alle 250 presenze in tutte le ...

Lo riporta rompipallone.it: Napoli-Milan, Leao si trasforma contro gli azzurri: la statistica che impressiona - Napoli-Milan, Leao e le sue prestazioni decisive contro i napoletani Rafa Leao porta sulle spalle un numero importantissimo, un numero che rievoca le leggende del panorama calcistico. Nonostante ...