Taekwondo Trofeo Kim amp Liu’ Sud la New Marzial Mesagne prima società

La società New Marzial di Mesagne ha ottenuto il primo posto nella classifica a squadre, in occasione dell'edizione 2025 del Trofeo Kim & Liu' Sud, uno degli eventi più attesi del panorama giovanile del Taekwondo, che lo scorso fine settimana si è svolto a Bari. L'evento, organizzato dalla

