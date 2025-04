Lavrov dopo Zelensky Europa vuole nuovo mezzo Fuhrer

Europa farà di tutto per garantire che il regime non cambi nella sua essenza, troveranno un nuovo mezzo Führer che sarà meno dipendente da varie sostanze, ma l'essenza del regime rimarrà". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un'intervista al quotidiano Kommersant a proposito della possibile tenuta di elezioni in Ucraina. Quotidiano.net - Lavrov, 'dopo Zelensky l'Europa vuole nuovo mezzo Fuhrer' Leggi su Quotidiano.net In Ucraina l'farà di tutto per garantire che il regime non cambi nella sua essenza, troveranno unFührer che sarà meno dipendente da varie sostanze, ma l'essenza del regime rimarrà". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergheiin un'intervista al quotidiano Kommersant a proposito della possibile tenuta di elezioni in Ucraina.

Potrebbe interessarti anche:

Meloni: Zelensky dopo incontro con Trump? Dispiaciuto ma lucido, cerca soluzioni

(Agenzia Vista) Londra, 02 marzo 2025 “Ho trovato Zelensky dispiaciuto sicuramente, ma credo che tutti siamo dispiaciuti, credo che anche i protagonisti siano dispiaciuti; però l'ho trovato molto ...

Qualche ora dopo la rissa Trump-Zelensky... Tv7 diventa "un caso" su Rai 1

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (TV7) Ottimo risultato per Tv7, storico rotocalco del Tg1 andato in onda venerdì dopo la mezzanotte ...

"Trump pronto a firmare l'intesa sulle terre rare": svolta clamorosa dopo le parole di Zelensky

L'amministrazione Trump e l'Ucraina hanno in programma di firmare l'accordo sulle terre rare che era saltato dopo il disastroso incontro nello Studio Ovale. Lo riferisce la Reuters citando quattro ...

Lavrov, 'dopo Zelensky l'Europa vuole nuovo mezzo Fuhrer'. Lavrov, 'dopo Zelensky l'Europa vuole nuovo mezzo Fuhrer'. Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Sumy, Zelensky licenzia il capo amministrazione militare. Zelensky licenzia il capo della amministrazione di Sumy. Cremlino: "Per la pace non aspettarsi risultati immediati". Lavrov, 'dopo Zelensky l'Europa vuole nuovo mezzo Fuhrer'. Colloquio telefonico Lavrov-Rubio: "Dialogo con rispetto". Macron convoca vertice di crisi europeo - Ambasciata Russia in Italia: indignati per posizione media Italia, false valutazioni. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da ansa.it: Lavrov, 'dopo Zelensky l'Europa vuole nuovo mezzo Fuhrer' - In Ucraina l'Europa farà di tutto per garantire che il regime non cambi nella sua essenza, troveranno un nuovo mezzo Führer che sarà meno dipendente da varie sostanze, ma l'essenza del regime rimarrà" ...

msn.com riferisce: Trump: "Un lavoro orribile di Biden e Zelensky, Putin non doveva attaccare" - Trump critica Kiev: "Colpa di tutti, ma non ci si batte con chi è 20 volte più forte di te". Mosca torna a colpire Sumy. Zelensky: "C'è un rischio reale di guerra mondiale" ...

Come scrive repubblica.it: L’accusa di Trump: “È la guerra di Biden e Zelensky, a Sumy una strage per sbaglio” - La replica del leader ucraino: “Negli Usa prevale la narrazione russa”. Lavrov rivendica il raid: “C’era un summit militare” ...