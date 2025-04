40 anni di Faenza Rock il programma completo del contest musicale per artisti emergenti

anniversario importante per Faenza Rock, lo storico contest musicale che nel 2025 festeggia la sua 40esima edizione, dedicata alla memoria di padre Albino Varotti, francescano che con dedizione ha insegnato gratuitamente la musica a generazioni di giovani faentini, contribuendo a creare una. Ravennatoday.it - 40 anni di Faenza Rock: il programma completo del contest musicale per artisti emergenti Leggi su Ravennatoday.it Unversario importante per, lo storicoche nel 2025 festeggia la sua 40esima edizione, dedicata alla memoria di padre Albino Varotti, francescano che con dedizione ha insegnato gratuitamente la musica a generazioni di giovani faentini, contribuendo a creare una.

40 anni di Faenza Rock: il programma completo del contest musicale per artisti emergenti. Faenza Rock celebra 40 anni di musica giovane e inedita, omaggiando Padre Varotti. FAENZA ROCK 2025 FA BOOM ECCO UN PRIMO PROGRAMMA CON TRE TAPPE, DUE FILM IN PRIMA NAZIONALE E UNA MASTERCLASS: PINK FLOYD AT POMPEI, JOHN & Yoko, CRISTIAN CICCI BAGNOLI. Faenza Rock celebra i 40 anni e cerca musicisti e autori in tutta la Romagna. 40esima edizione di Faenza Rock: al via le iscrizioni, il vincitore sarà ospite del Mei. Sabato 27 luglio speciale Faenza Rock con i vincitori del 2024: Betta e Mattu&Bricchi con il produttore Clayc. Ne parlano su altre fonti

