Juventusnews24.com - Perin Juve: il portiere resta a Torino anche nella prossima stagione? Arriva l’indiscrezione sul suo futuro. Cosa succede

di RedazionentusNews24: ilsul suoIl calciomercatoè pronto per un'altra estate di importanti novità all'interno della sua rosa. Come riferito da Tuttosport, però, questa rivoluzione non dovrebbe riguardare il reparto portieri.In porta, racconta il quotidiano, il club non ha bisogno di restyling: Di Gregorio sarà il titolare,è legato contrattualmente così come Pinsoglio, dunque alta affidabilità tra i pali e gruppo di lavoro compatto. Nessuno sarà messo sul mercato.