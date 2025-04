Volley Conegliano e Milano alla resa dei conti chi vincerà lo scudetto

Conegliano o Milano, chi vincerà lo scudetto di Volley femminile? La finale più attesa alla vigilia del campionato è ormai le porte: l’appuntamento con gara-1 al PalaVerde di Treviso è per mercoledì 16 aprile (ore 20.30), saranno le venete ad avere il favore del campo nella serie conclusiva al meglio delle cinque partite (chi si impone in tre incontri conquista il tricolore). Le Campionesse d’Italia andranno a caccia del settimo sigillo consecutivo e dell’ottava apoteosi della propria storia, mentre le meneghine cercheranno la prima gioia.Le Pantere non hanno mai perso un atto conclusivo, mentre le lombarde saranno al loro terzo tentativo dopo quelli andati male nel 2022 e nel 2023 (sempre contro l’Imoco, ma ai tempi il sodalizio era di stanza a Monza). Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante, sulla carta incerto e potenzialmente aperto a qualsiasi epilogo, anche se l’Imoco ha vinto tutti i precedenti stagionali (Supercoppa Italiana, finale di Coppa Italia, semifinale del Mondiale per Club, le due sfide di regular season in Serie A1). Oasport.it - Volley, Conegliano e Milano alla resa dei conti: chi vincerà lo scudetto? Leggi su Oasport.it , chilodifemminile? La finale più attesavigilia del campionato è ormai le porte: l’appuntamento con gara-1 al PalaVerde di Treviso è per mercoledì 16 aprile (ore 20.30), saranno le venete ad avere il favore del campo nella serie conclusiva al meglio delle cinque partite (chi si impone in tre incontri conquista il tricolore). Le Campionesse d’Italia andranno a caccia del settimo sigillo consecutivo e dell’ottava apoteosi della propria storia, mentre le meneghine cercheranno la prima gioia.Le Pantere non hanno mai perso un atto conclusivo, mentre le lombarde saranno al loro terzo tentativo dopo quelli andati male nel 2022 e nel 2023 (sempre contro l’Imoco, ma ai tempi il sodalizio era di stanza a Monza). Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante, sulla carta incerto e potenzialmente aperto a qualsiasi epilogo, anche se l’Imoco ha vinto tutti i precedenti stagionali (Supercoppa Italiana, finale di Coppa Italia, semifinale del Mondiale per Club, le due sfide di regular season in Serie A1).

