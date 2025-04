Caso Santanchè Visibilia il Tribunale ai pm Capi d’imputazione da riscrivere

Visibilia di oggi, martedì 15 aprile, il Tribunale di Milano ha chiesto di "riformulare i Capi d'imputazione" a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè e altri sedici imputati. L'udienza, breve e tecnica, è servita ai giudici anche per 'bacchettare' la pubblica accusa: "Nel fascicolo del dibattimento – . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Nella prima udienza del processodi oggi, martedì 15 aprile, ildi Milano ha chiesto di "riformulare id'imputazione" a carico della ministra del Turismo Danielae altri sedici imputati. L'udienza, breve e tecnica, è servita ai giudici anche per 'bacchettare' la pubblica accusa: "Nel fascicolo del dibattimento – .

Potrebbe interessarti anche:

Il Caso Visibilia e il primo processo a Daniela Santanchè: la ministra rischia anche accuse di truffa e bancarotta per Ki Group

Il processo , che si aprirà il 20 marzo in Tribunale a Milano per la ministra Daniela Santanchè e altri 16 imputati , tra cui il compagno Dimitri Kunz e la sorella Fiorella Garnero , è il primo ...

Caso Visibilia, Santanchè cambia avvocato e chiede il rinvio dell’udienza preliminare

Alla vigilia dell’udienza preliminare per il caso Visibilia, prevista per il 26 marzo al tribunale di Milano, Daniela Santanchè sostituito l’avvocato Salvatore Sanzo con Salvatore Pino, che andrà ad ...

Caso Visibilia, Daniela Santanchè cambia un legale: salta l’udienza preliminare sulla truffa all’Inps con la cassa Covid

Milano – I tempi processuali del caso Visibilia potrebbero allungarsi. Nel collegio difensivo di Daniela Santanchè, il ministro del turismo sotto accusa, entra l'avvocato Salvatore Pino, che ...

Caso Visibilia, come è andata la prima udienza del processo alla ministra Santanchè. Caso Santanchè, al via il processo per falso in bilancio. Il Tribunale: «Capi di imputazione da riscrivere. Caso Santanchè-Visibilia, il Tribunale ai pm: "Da riscrivere i capi di imputazione". Processo Santanchè-Visibilia, il Tribunale ai pm: "Da riscrivere i capi di imputazione". Santanché-Visibilia, il tribunale ai pm: “Riscrivere accuse”. Il caso dei lavori sulla villa al mare. Procura di Milano: reimputazione per Santanchè e coimputati nel caso Visibilia. Ne parlano su altre fonti