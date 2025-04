I rischi per la salute nascosti nei materassi dei bambini

materassi sostanze chimiche nocive come ftalati, ritardanti di fiamma e altre sostanze tossiche. A lanciare l'allarme sono due studi pubblicati sulle riviste Environmental Science & Technology, condotti dagli scienziati dell'Università di Toronto. Lo studio sulle concentrazioni chimiche Nel primo paper, il team guidato da Miriam Diamond ha misurato le concentrazioni chimiche in 25 camere da letto di bambini di età compresa tra sei mesi e quattro anni. Sono state rilevate concentrazioni allarmanti di ftalati, ritardanti di fiamma e filtri UV, legati a problemi neurologici, riproduttivi, asma, squilibri ormonali e cancro. "Il sonno è fondamentale per lo sviluppo del cervello, in particolare per neonati e bambini piccoli.

I rischi per la salute nascosti nei materassi dei bambini. Cimici da letto, l'allarme: «Rischio choc anafilattico: punture sembrano di zanzara». Ne parlano su altre fonti

Scrive msn.com: I rischi per la salute nascosti nei materassi dei bambini - AGI - Neonati e bambini piccoli durante il sonno potrebbero respirare e assorbire dai loro materassi sostanze chimiche nocive come ftalati, ritardanti di fiamma e altre sostanze tossiche. A lanciare l ...

fanpage.it comunica: I materassi per bambini rilasciano “livelli sconcertanti” di sostanze tossiche, secondo uno studio - Un team di ricerca internazionale ha determinato che i materassi per bambini rilasciano concentrazioni preoccupanti di ftalati, ritardanti di fiamma e ...

Si apprende da greenme.it: Tamponi: ecco le marche di assorbenti interni che nascondono rischi per la tua salute intima (il peggiore non te lo aspetteresti mai) - È fondamentale, in effetti, che i prodotti per l’igiene siano di buona qualità e che non contengano sostanze o contaminanti rischiosi per la nostra salute. Una nuova analisi condotta condotte ...