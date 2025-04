The Couple pagelle della seconda puntata Antonino e Andrea super papà a distanza 4 Boccoli spietate 8

Alla seconda puntata The Couple comincia a ingranare. O meglio, comincia a farci capire che cosa vuole essere: un game show o un reality? Decisamente la seconda opzione, e infatti si comincia subito con le polemiche che tanto piacciono al popolo dei social (ma meno allo share? Il secondo appuntamento si ferma al 13%). Nonostante le 8 coppie, dopo la prima settimana, sembrino ancora quiete e silenti, nella Casa cominciano a nascere i primi pareri, le prime antipatie: il reality, insomma, comincia a fare il suo corso. Le pagelle Ilary Blasi, capelli sciolti e di bianco vestita.

