Anteprima24.it - Castelvenere, Di Santo: “Grazie alla Provincia dopo 15 anni verrà realizzata la rotatoria alla località “San Tommaso”

Tempo di lettura: < 1 minuto“15finalmenteall’intervento delladi Benevento, unaSannel comune di, all’intersezione tra le stradeli n. 79 e n. 82, spesso causa di incidenti stradali”.Così il sindaco diAlessandro Diin meritoapprovazione da parte delladi Benevento della costruzione dell’opera, che costerà 285mila euro, in un punto strategico del territorio comunale e lungo la stradale che collega Telese Terme con Cerreto Sta.“A nome di tutta l’amministrazione comunale – dice il Sindaco Di– e dei cittadini intendo ringraziare laed il suo presidente Nino Lombardi che finalmente ci consentono di poter realizzare un intervento strategico per la viabilità e per la sicurezza stradale.