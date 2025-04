Roma retroscena Beltran Mourinho mi voleva ma ero convinto della Fiorentina

Roma ha chiuso acquisti importanti ma, al tempo stesso, ha perso l’occasione di portare alla sua corte elementi di spessore. Tra questi c’è senza dubbio Lucas Beltran, attualmente in forza alla Fiorentina. L’argentino è stato vicino all’approdo in giallorosso nell’estate 2023, sotto esplicita richiesta di José Mourinho. L’affare, però, non si è concretizzato, con la Viola che ha superato la concorrenza e si è aggiudicata il cartellino del classe 2001.Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb, il 24enne ha svelato questo curioso retroscena di mercato: “Una settimana dopo che l’aveva già fatto la Fiorentina mi ha chiamato la Roma, con i gigliati era già tutto avanti. Sololaroma.it - Roma, retroscena Beltran: “Mourinho mi voleva, ma ero convinto della Fiorentina” Leggi su Sololaroma.it Si sa, il calciomercato è da sempre caratterizzato da grandi colpi ma anche da trattative sfumate, da storie mai scritte. Nell’arco degli ultimi anni, laha chiuso acquisti importanti ma, al tempo stesso, ha perso l’occasione di portare alla sua corte elementi di spessore. Tra questi c’è senza dubbio Lucas, attualmente in forza alla. L’argentino è stato vicino all’approdo in giallorosso nell’estate 2023, sotto esplicita richiesta di José. L’affare, però, non si è concretizzato, con la Viola che ha superato la concorrenza e si è aggiudicata il cartellino del classe 2001.Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb, il 24enne ha svelato questo curiosodi mercato: “Una settimana dopo che l’aveva già fatto lami ha chiamato la, con i gigliati era già tutto avanti.

Potrebbe interessarti anche:

Roma, retroscena Beltran: “I giallorossi non mi volevano davvero”

La vittoria per 2-1 con il Como ha dato ulteriore certezze alla Roma. I giallorossi hanno iniziato il mese di marzo sulla falsa riga di quanto fatto in questo 2025, con una prova convincente ed una ...

Daniel Fonseca sicuro su Roma Juve: «Stasera finisce così. Tudor? Si è meritato questa chance. Vi racconto questo retroscena»

di Redazione JuventusNews24Daniel Fonseca sicuro su Roma Juve: le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida in programma stasera allo Stadio Olimpico Daniel Fonseca è ...

Moratti svela: «La Roma mi offrì Totti in lacrime, stavo per prendere Messi. Per Sneijder devo ringraziare un barista». Poi svela il retroscena su Iniesta

di RedazioneL’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, in occasione del 30° anniversario dalla sua acquisizione del club, svela alcuni aneddoti e retroscena In occasione del 30° anniversario di ...

Beltran svela il retroscena sul no alla Roma: c'entra Dybala. Fiorentina, Beltran: "Ho detto no alla Roma e a Dybala: mi voleva Mourinho". Beltran svela il retroscena di mercato: “Mourinho mi voleva alla Roma, ma ho scelto la Fiorentina”. Calciomercato Roma, l’agente di Chiesa incontra i giallorossi: la prossima settimana il meeting. Fiorentina, Beltran: "Mi ha chiamato la Roma, Dybala è il migliore amico di mio fratello". Juventus, Vlahovic: “Il prossimo anno dovrò fare ancora meglio, so cosa la gente si aspetta da me”. Ne parlano su altre fonti

Nota di msn.com: Beltran svela il retroscena sul no alla Roma: c'entra Dybala - Roma o Fiorentina. Beltran ... retroscena di quei giorni concitati di calciomercato in un'intervista a Cronache di Spogliatoio: "Prima di venire alla Fiorentina, Paulo Dybala mi ha chiamato ...

Nota di informazione.it: Fiorentina, Beltran: “Mourinho mi voleva alla Roma, Dybala…” - FIORENTINA BELTRAN ROMA DYBALA – Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Lucas Beltran ha ripercorso questi suoi due anni con la maglia della Fiorentina, che lo aveva ingaggiato dal River Plate.

informazione.it riferisce: La Roma valuta Pioli per la panchina: i retroscena e le scelte dei Friedkin - Mentre la Roma continua a lottare per un posto in Champions League, a Trigoria il dibattito si concentra sempre più sul nome del prossimo allenatore. Dopo l’addio a José Mourinho e il breve ...