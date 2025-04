La questione del acqua finirà in Consiglio comunale il sindaco E potabile

Consiglio comunale ma il sindaco Basile ribadisce ancora una volta oggi che l'acqua che arriva nelle case dei messinesi è potabile e si può utilizzare. Una quindicina di consiglieri hanno sottoscritto la richiesta di convocazione per avere chiarimenti da amministrazione. Messinatoday.it - La questione dell'acqua finirà in Consiglio comunale, il sindaco: "E' potabile" Leggi su Messinatoday.it Ok al confronto inma ilBasile ribadisce ancora una volta oggi che l'che arriva nelle case dei messinesi èe si può utilizzare. Una quindicina di consiglieri hanno sottoscritto la richiesta di convocazione per avere chiarimenti da amministrazione.

