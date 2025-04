Papa Francesco migliora e usa meno l8217ossigeno ma non ci sarà nei riti della Settimana Santa chi lo sostituirà

della Sala Stampa Vaticana sulle condizioni di salute di Bergoglio, Papa Francesco è in miglioramento e "ci sono tempi più lunghi in cui riesce a stare senza la somministrazione dell'ossigeno", ma non parteciperà ai riti del Triduo Pasquale. Leggi su Fanpage.it Secondo l'aggiornamentoSala Stampa Vaticana sulle condizioni di salute di Bergoglio,è inmento e "ci sono tempi più lunghi in cui riesce a stare senza la somministrazione dell'ossigeno", ma non parteciperà aidel Triduo Pasquale.

