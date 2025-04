Ternana i vantaggi del secondo posto in classifica cosa dice il regolamento dei Play off

Ternana. I rossoverdi infatti sono vicini al traguardo del miglior posizionamento raggiungibile, dato che l’obiettivo promozione diretta è definitivamente sfumato. Basterà ottenere un punto tra Pianese ed Entella per accedere alla seconda fase nazionale. Ternitoday.it - Ternana, i vantaggi del secondo posto in classifica: cosa dice il regolamento dei Play off Leggi su Ternitoday.it Una seconda posizione da conquistare per la. I rossoverdi infatti sono vicini al traguardo del miglior posizionamento raggiungibile, dato che l’obiettivo promozione diretta è definitivamente sfumato. Basterà ottenere un punto tra Pianese ed Entella per accedere alla seconda fase nazionale.

