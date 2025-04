Nucleare Khamenei colloqui Iran Usa sono andati bene

Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato oggi che il primo round di colloqui con gli Stati Uniti, tenutosi sabato in Oman, è andato "bene". Lo riferisce la tv di Stato Iraniana. Si tratta del primo commento del leader supremo sui negoziati e, sebbene formulato in modo cauto, costituisce un endorsement ai colloqui per come sono andati finora. "Non siamo né radicalmente ottimisti né radicalmente pessimisti riguardo ai colloqui", ha detto Khamenei, 85 anni, aggiungendo che tuttavia che i colloqui sono stati "ben implementati nei primi passi" e che l'Iran rimane "pessimista" riguardo all'America. Khamenei ha anche esortato i funzionari a "non legare gli affari del Paese" ai colloqui. Un secondo round è atteso per sabato.

Nucleare: Khamenei, colloqui Iran-Usa sono andati bene - LaPresse. Incontro Oman: colloqui costruttivi tra USA e Iran sull'accordo nucleare. Iran e Usa a Muscat: al via i colloqui per l'accordo sul nucleare. L'Iran apre a un accordo sul nucleare con gli Usa, domani negoziati in Oman. Al via in Oman i colloqui Usa-Iran sul nucleare: intesa o guerra. Nucleare: il giorno dei colloqui Usa-Iran in Oman. Trump: 'Teheran non può avere l'arma atomica'. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta avvenire.it: Editoriale. Un'occasione irripetibile i colloqui Usa-Iran sul nucleare - Dopo i negoziati indiretti in Oman le delegazioni tornano a incontrarsi sabato prossimo a Roma. Scelta non casuale perchè l'Italia è uno dei Paesi occidentali di cui Teheran ha meno sfiducia ...

Riporta msn.com: Trattativa Usa-Iran sul nucleare, scontro sui colloqui a Roma. Teheran: «Discutiamo in Oman» - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Scrive informazione.it: Nucleare Iran, saranno a Roma i prossimi colloqui tra Teheran e gli Usa - Sarà il secondo round di negoziati dopo quello in Oman. Rifugiati politici iraniani in Italia: 'Trappola per prendere tempo e completare bomba' Saranno a Roma questo sabato i prossimi colloqui tra Ira ...