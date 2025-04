Infiltrazioni d acqua al istituto Fossati Da Passano tecnici al lavoro

Infiltrazioni d'acqua piovana che si sono evidenziate in aree comunque già attenzionate, è in corso da parte dei tecnici della Provincia un intervento nella struttura dell'istituto Fossati-Da Passano. Il maltempo di questi giorni ha rallentato la ripresa delle attività di cantiere sul tetto, dove l'attività in corso era stata già pesantemente segnata da una serie di danni provocati durante le giornate di allerta meteo registrate negli ultimi mesi, che avevano provocato una serie di imprevisti durante le lavorazioni in corso. "Si tratta di una problematica tecnica molto complessa – spiegano dalla Provincia – , gravata dal fatto che il sito di cantiere, in piena lavorazione, era stato danneggiato e l'intervento in corso gravato da una serie di problematiche legate ad alcuni danni da infiltrazione d'acqua.

