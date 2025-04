La facciata di Montecitorio illuminata con il Tricolore per la Giornata Nazionale del Made in Italy

facciata di Palazzo Montecitorio illuminata con il Tricolore in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - La facciata di Montecitorio illuminata con il Tricolore per la Giornata Nazionale del Made in Italy Leggi su Liberoquotidiano.it (Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2025 Le immagini delladi Palazzocon ilin occasione delladelinCamera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Potrebbe interessarti anche:

OIimpiadi invernali 2026, la facciata della stazione Centrale di Milano illuminata con il tricolore

Milano, 6 febbraio 2025 – La facciata della Stazione Centrale di Milano illuminata col tricolore. A partire da oggi alle 18 fino a mezzanotte e per i prossimi due giorni, il 7 e 8 febbraio. È ...

Giorno del Ricordo, facciata di Palazzo Madama illuminata con il Tricolore

Il Senato della Repubblica aderisce alle iniziative previste per il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. Dalle ...

Giornata dell'Unità Nazionale, la facciata di Palazzo Madama illuminata con il tricolore

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2025 In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale, la facciata di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica è stata illuminata con i colori della bandiera. ...

La facciata di Montecitorio illuminata con il Tricolore per la Giornata Nazionale del Made in Italy. La facciata di Montecitorio illuminata con il Tricolore per la Giornata Nazionale del Made in Italy. VIDEO | 2 giugno, a Montecitorio concerti e facciata illuminata con la bandiera italiana. Giorno del ricordo - Montecitorio si illumina con il tricolore. Giornata dell'Unità Nazionale. la facciata di Montecitorio illuminata con il tricolore | .it. 17 marzo: Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Il Tricolore illumina Montecitorio. Ne parlano su altre fonti

Come scrive ilgiornale.it: La facciata di Montecitorio illuminata con il Tricolore per la Giornata Nazionale del Made in Italy - Le immagini della facciata di Palazzo Montecitorio illuminata con il Tricolore in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy Camera (Alexander Jakhnagiev) ...

Segnala msn.com: Montecitorio s'illumina con il Tricolore per Giornata Made in Italy - ROMA (ITALPRESS) - Dalla mezzanotte sulla facciata di Montecitorio è proiettato il Tricolore per la Giornata Nazionale del Made in Italy. abr/mgg/mca3 (Fonte video: Camera dei Deputati) ...

Lo riporta lopinionista.it: Giornata Nazionale Made in Italy, Montecitorio si illumina con il tricolore - ROMA - La Camera dei Deputati aderisce alla Giornata Nazionale del Made in Italy, prevista per martedì 15 aprile. Pertanto, come informa una breve nota ...