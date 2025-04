Due trumpiani contro Trump chi sono i due avvocati di Harvard nello scontro con la Casa Bianca

Due «trumpiani» contro Trump: chi sono i due avvocati di Harvard nello scontro con la Casa Bianca.

Si apprende da msn.com: Due «trumpiani» contro Trump: chi sono gli avvocati di Harvard nello scontro con la Casa Bianca - A rappresentare Harvard sono curiosamente due legali molto vicini a Trump, Robert Hur e William Burck: il primo scrisse che Biden era «un anziano con buone intenzioni e scarsa memoria» ...

huffingtonpost.it riferisce: Trumpiani agli stracci. Faida sui dazi alla Casa Bianca, il doge Musk contro il guru Navarro: "Un completo idiota" - Le fibrillazioni dei mercati per i dazi gestite e alimentate con dilettantismo e nervosismo. Con Trump che scrive compulsivamente sui social e invade il campo ...

Come scrive ilfoglio.it: L'ultima vendetta di Trump contro i due funzionari che avevano smentito la big lie - Il presidente americano ha tolto a Krebs le sue credenziali governative e ha chiesto al dipartimento della Giustizia di aprire un’inchiesta. Poi ha definito Taylor un “traditore” ...