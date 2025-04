Quotidiano.net - Piaggio approva bilancio 2024: ricavi consolidati e utile netto in crescita

Leggi su Quotidiano.net

L'Assemblea degli azionisti dihato ild'esercizioconper 1.701,3 milioni di euro - sono stati venduti nel mondo 481.600 veicoli - Ebitda a 286,7 milioni di euro, con una marginalità del 16,9%. Il risultato operativo (Ebit) è stato di 147,7 milioni con marginalità dell'8,7%. L'ha registrato un risultato positivo per 67,2 milioni di euro. L'indebitamento finanziario(Pfn) al 31 dicembreè risultato pari a 534 milioni di euro. Nelil Gruppoha realizzato investimenti per 182,7 milioni di euro. L'Assemblea ha deliberato di destinare l'di esercizio: per 3.341.938,22 euro a riserva legale; per 19.191.268,35 euro alla riserva 'da Valutazione della partecipazione a Patrimonio'; per complessivi massimi 14.