Arriva il gelato al Plasmon da Sammontana la novità più gustosa dell’estate 2025

2025 riserverà una grande sorpresa a grandi e piccini: grazie alla collaborazione tra due grandi aziende italiane, infatti, nei bar e nelle gelaterie si potrà gustare il gelato al Plasmon.L'idea, come detto, nasce da due marchi storici del nostro Paese: da un lato Plasmon, che fin dal 1902 offre prodotti di qualità curando l'alimentazione dei più piccoli, con il loro prodotti di punta, il famoso biscotto con cui sono cresciute generazioni intere di bambini; dall'altro Sammontana, che da quasi 80 anni produce gelati tra i più amati in Italia.

