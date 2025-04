Federica Pellegrini il caso Sinner non si sgonfia Perché il pubblico la attacca Che figura di…

Federica Pellegrini è finita al centro di una vera e propria tempesta sui social dopo aver commesso un errore che, nel tentativo di correggere, si è trasformato in un doppio scivolone. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo. Tutto è iniziato con una dichiarazione in cui l’ex campionessa olimpica ha commentato il recente caso doping di cui è stato protagonista Jannik Sinner, affermando che, a suo avviso, il tennista sarebbe stato trattato in modo privilegiato rispetto ad altri atleti in situazioni simili. “Nel 99% dei casi le autorità si sono comportate diversamente”, ha detto, lasciando intendere che per Sinner le regole sarebbero state applicate con maggiore leggerezza.Le parole di Federica Pellegrini non sono passate inosservate, anzi, hanno provocato una valanga di reazioni indignate sui social. Leggi su Caffeinamagazine.it è finita al centro di una vera e propria tempesta sui social dopo aver commesso un errore che, nel tentativo di correggere, si è trasformato in un doppio scivolone. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo. Tutto è iniziato con una dichiarazione in cui l’ex campionessa olimpica ha commentato il recentedoping di cui è stato protagonista Jannik, affermando che, a suo avviso, il tennista sarebbe stato trattato in modo privilegiato rispetto ad altri atleti in situazioni simili. “Nel 99% dei casi le autorità si sono comportate diversamente”, ha detto, lasciando intendere che perle regole sarebbero state applicate con maggiore leggerezza.Le parole dinon sono passate inosservate, anzi, hanno provocato una valanga di reazioni indignate sui social.

