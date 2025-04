A Favara un uomo si barrica in casa armato irruzione dei Carabinieri

Favara, nell’Agrigentino, dove un uomo di 52 anni si è barricato in casa brandendo una pistola, poi risultata giocattolo con proiettili a salve. Dopo avere minacciato la madre, che è riuscita ad allontanarsi, si è chiuso nella propria abitazione per oltre otto ore, in uno stato di forte alterazione psicologica. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che, dopo lunghe trattative e un’operazione delicata, sono riusciti a fare irruzione e bloccare l’uomo, poi trasferito in ospedale.Fonte video: Ufficio stampa dei Carabinierivbo/mca2Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - A Favara un uomo si barrica in casa armato, irruzione dei Carabinieri Leggi su Unlimitednews.it AGRIGENTO (ITALPRESS) – Momenti di tensione e paura a, nell’Agrigentino, dove undi 52 anni si èto inbrandendo una pistola, poi risultata giocattolo con proiettili a salve. Dopo avere minacciato la madre, che è riuscita ad allontanarsi, si è chiuso nella propria abitazione per oltre otto ore, in uno stato di forte alterazione psicologica. Sul posto sono intervenuti iche, dopo lunghe trattative e un’operazione delicata, sono riusciti a faree bloccare l’, poi trasferito in ospedale.Fonte video: Ufficio stampa deivbo/mca2Unlimited News - Notizie dal mondo

Potrebbe interessarti anche:

Canada, uomo si barrica nel Parlamento di Ottawa. Arrestato dopo trattative con la polizia

Roma, 6 aprile 2025 - La polizia canadese ha arrestato, dopo ore di trattative, un uomo che si era barricato nel Parlamento di Ottawa. Il caso, che si è concluso senza incidenti, ha annunciato su X ...

Favara, prende a pugni la madre e si barrica in casa: il colonnello De Tullio prova a negoziare

Un uomo di 55 anni, dopo avere picchiato a pugni l'anziana madre, si è barricato in casa e minaccia di buttarsi dal balcone. La donna sarebbe riuscita a mettersi in salvo chiudendosi in una camera ...

Uomo si barrica in casa con la madre a Secondigliano: arrivano i Carabinieri

Momenti di tensione nella mattinata di oggi, mercoledì 5 marzo, in via De Pinedo, nel quartiere di Secondigliano, alla periferia Nord di Napoli. Un uomo si è barricato in casa insieme alla madre, ...

Favara, i carabinieri fanno irruzione nell'abitazione dove si era barricato e il 52enne spara: bloccato e portato in ospedale. Favara: un uomo armato si è barricato in casa. A Favara un uomo si barrica in casa armato, irruzione dei Carabinieri. Favara, si barrica in casa (forse armato) e minaccia di morte la madre. Favara, uomo barricato in casa: carabinieri pronti a fare irruzione. Negoziazione tutta la notte a Favara: Carabinieri fanno irruzione e bloccano l'uomo barricato in casa. Ne parlano su altre fonti

Nota di meridionews.it: Favara: un uomo armato si è barricato in casa - Un uomo, in evidente stato di alterazione e armato, si è barricato in casa a Favara, in provincia di Agrigento.

Si apprende da newsicilia.it: Favara, si barrica in casa armato dopo aver minacciato la madre - Favara, si barrica in casa armato dopo aver minacciato la madre. L'episodio a Favara, in provincia di Agrigento.

Nota di grandangoloagrigento.it: Favara, si barrica in casa (forse armato) e minaccia di morte la madre - Un uomo, in evidente stato di agitazione, si sarebbe barricato in casa con la madre - forse armato - minacciandola di morte ...