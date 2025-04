Precipitazioni intense e mare molto mosso al largo scatta allerta gialla

allerta meteo numero 43, gialla per criticità idraulica dalle 12 alla mezzanotte di oggi, martedì 15 aprile e gialla per stato del mare dalla mezzanotte di oggi a quella. Ravennatoday.it - Precipitazioni intense e mare molto mosso al largo: scatta l'allerta gialla Leggi su Ravennatoday.it Dalle 12 di oggi, martedì 15 aprile, alla mezzanotte di domani, mercoledì 16, è attiva nel territorio del comune di Ravenna l’meteo numero 43,per criticità idraulica dalle 12 alla mezzanotte di oggi, martedì 15 aprile eper stato deldalla mezzanotte di oggi a quella.

