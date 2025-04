Davidemaggio.it - Monica Setta commenta la sua imitazione e torna in prima serata

Leggi su Davidemaggio.it

Partito in secondanell’estate 2023, Storie di donne al bivio è diventato un appuntamento fisso del palinsesto di Rai 2. Tra puntate notturne, pomeridiane e prime serate,ha consolidato il racconto di amori, carriere e confidenze tra donne. Come riporta ANSA, la trasmissione approderà nuovamente nella fascia più prestigiosa. La conduttrice tornerà, dunque, ad occupare ladi Rai 2 questa estate:Storie di donne al bivioa giugno e luglio in.ha rivelato laparlando di “stagione da record in ogni collocazione“, grazie a: Ingredienti metaforicamente a chilometro zero, cioè poco costosi ma di qualità. E la mia storica prudenza. Mi avevano chiesto di partire subito con le prime serate a inizio 2025, dopo gli ottimi risultati delle prime quattro andate in onda tra l’estate e Natale, che hanno avuto una media del 7% (in realtà la media è del 6%, ndDM).