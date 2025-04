Scontro sul docente di sostegno scelto dai genitori il Garante per la disabilità interviene contro i ricorsi sindacali

Il Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025, emanato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, disciplina la possibilità di confermare i docenti di sostegno a tempo determinato già in servizio nell'anno scolastico 2024/2025, su richiesta della famiglia dell'alunno con disabilità, previo parere favorevole del dirigente scolastico, e prima delle consuete nomine annuali.

