Come avere un bel glicine il fiore più elegante e profumato

glicine, il cui nome scientifico è Wisteria, è una pianta rampicante dalle infiorescenze viola (ma anche rosa e bianco) e dal profumo iniebriante, che può raggiungere fino a venti metri in altezza e dieci in larghezza. La sua fioritura avviene. Trevisotoday.it - Come avere un bel glicine, il fiore più elegante e profumato Leggi su Trevisotoday.it Si fa notare per il suo bel colore e la fragranza. Il, il cui nome scientifico è Wisteria, è una pianta rampicante dalle inscenze viola (ma anche rosa e bianco) e dal profumo iniebriante, che può raggiungere fino a venti metri in altezza e dieci in larghezza. La sua fioritura avviene.

Potrebbe interessarti anche:

Genoa, Malinovskyi nel post partita: «Contento per Miretti. Bisogna avere l’ambizione di vincere partita dopo partita, perché siamo un bel gruppo»

Il centrocampista del Genoa Fabio Miretti ha parlato nel posta partita del match valido per la 29a giornata del campionatio di Serie A contro il Lecce. Le parole Il centrocampista del Genoa Ruslan ...

Per avere bicipiti potenti e scolpiti, non è questione di magia, ma di allenamento

Gli esercizi per bicipiti sono la tua ossessione e sei alla ricerca di un allenamento braccia per avere bicipiti potenti e scolpiti, di quelli che riempiono le magliette e non passano inosservati, ...

Milan, Orlando duro: “Leao e Theo, bel pacchetto e si deve comprare bene”

Massimo Orlando ha commentato Napoli-Milan 2-1 sulle frequenze di TMW Radio. Poi il pensiero molto chiaro su cosa fare di Rafael Leao e di Theo Hernandez

La casa del glicine si trova a Torino: file di persone ogni giorno per ammirare la cascata di fiori. Fioriture in Italia: un viaggio tra colori e profumi, da Nord a Sud. Se sei fan delle fioriture a primavera devi assolutamente visitare questi giardini italiani. Bonus Verde: come ottenerlo, ultimo anno per il contributo. La fioritura del glicine a Genova è spettacolare: le vostre foto più belle. Il glicine splende a Pordenone: una luce per la nostra città e i nostri giardini. Ne parlano su altre fonti

Nota di deabyday.tv: Come coltivare il glicine - Se avete un bel giardino ed un grande portone ad arco, il glicine, oltre che una pianta con fiori bellissimi ... al momento della disposizione della pianta, assicuratevi di avere lo spazio necessario, ...

Si apprende da funweek.it: Glicine in fiore a Roma: dove scattare le foto più incantevoli - Ecco dove è possibile farlo. Tanti i punti in cui poter ammirare la bellezza del glicine in fiore a Roma ma alcuni in particolare vi lasceranno senza fiato. Iniziamo con fare riferimento al parco ...

Segnala msn.com: Glicine in fiore a Roma: dove scattare le foto più incantevoli - Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Tanti i punti in cui poter ammirare la bellezza del glicine in fiore a Roma ma alcuni in particolare vi lasceranno senza fiato.