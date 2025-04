Violento pestaggio nella piazza principale di Broni Da un furgone scendono in cinque e picchiano due giovani

Broni (Pavia), 15 aprile 2025 – Un Violento pestaggio, nella piazza principale di Broni. Due giovani di 22 e 24 anni, di nazionalità albanese, residenti a Corteolona e Genzone, sono stati aggrediti in piazza Vittorio Veneto a Broni nella serata di ieri, lunedì 14 aprile. Erano circa le 21 quando è arrivato un furgone bianco dal quale sono scesi cinque uomini, al momento ignoti, che si sono scagliati contro le due vittime, che hanno subìto gravi conseguenze fisiche. Entrambi sono poi stati trasportati in ospedale con l'ambulanza in codice giallo, riportando lesioni al volto e alla testa, uno anche con dei tagli su un braccio, motivo per il quale si ipotizza anche l'uso di un'arma bianca, un coltellino o un taglierino. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari e i carabinieri, gli aggressori erano già fuggiti, sempre a bordo del furgone bianco sul quale erano arrivati, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

