Dazi su chip farmaci e pomodori Stop sulle auto

Dazi. Trump rilfette sulla possibilità di sospenderli al settore autobobilistico, ma va avanti su chip e farmaci. Intanto il leader cinese cerca sponde nei paesi amici. Servizio di Caterina Dall’Olio Dazi su chip, farmaci e pomodori. Stop sulle auto TG2000. Tv2000.it - Dazi su chip, farmaci e pomodori. Stop sulle auto Leggi su Tv2000.it La guerra dei. Trump rilfette sulla possibilità di sospenderli al settorebobilistico, ma va avanti su. Intanto il leader cinese cerca sponde nei paesi amici. Servizio di Caterina Dall’OliosuTG2000.

Dazi, Trump pronto a colpire chip e farmaci. Ma forse sospende quelli sulle auto: l’Ue tratta

Il presidente Usa Donald Trump ha suggerito che potrebbe temporaneamente esentare l’industria automobilistica dai dazi che aveva precedentemente imposto al settore, per dare ai costruttori di auto ...

Gli Usa rilanciano l’arma dei dazi: «Un 25% su farmaci, chip e auto»

Misura in vigore dal 2 aprile. L’Italia sarebbe particolarmente penalizzata dalle sanzioni sui medicinali, settore chiave per il nostro export. Ma la minaccia può essere una mossa di Trump per ...

Trump pensa a tariffe su chip e farmaci, Xi cerca alleati anti-Usa. A che punto è la guerra dei dazi

Una nuova giornata all'insegna dello scontro tra Washington e Pechino sulle tariffe reciproche: il presidente Usa rilancia mentre la Cina prova a costruire alleanze

Dazi su chip, farmaci e pomodori. Stop sulle auto. Trump: «Valuto rinvio dazi sulle auto». Poi colpisce i pomodori dal Messico e insiste su farmaci e chip.

