Tuffetto Rosé di Tenute Lu Spada argento al Concours Mondial de Bruxelles 2025

Tuffetto Rosé 2024, prodotto dalla Società Agricola Arl Tenute Lu Spada, ha ottenuto la medaglia d’argento al Concours Mondial de Bruxelles 2025 – Sessione Vins Rosés, uno dei più autorevoli. Brindisireport.it - Tuffetto Rosé di Tenute Lu Spada: argento al Concours Mondial de Bruxelles 2025 Leggi su Brindisireport.it BRINDISI – Un prestigioso riconoscimento internazionale premia l’eccellenza del vino rosato salentino: il2024, prodotto dalla Società Agricola ArlLu, ha ottenuto la medaglia d’alde– Sessione Vinss, uno dei più autorevoli.

Premio «Rosa d'oro» per il Tuffetto, rosato biologico di Tenute Lu Spada. Il Tuffetto Rosé 2024 di Tenute Lu Spada conquista la Medaglia d'Argento al Concours Mondial de Bruxelles 2025. I sommelier italiani premiano "Fuoco rosa" e "Tuffetto", due vini di Tenute Lu Spada.