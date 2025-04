Maltempo in Emilia Romagna si estende l’allerta gialla per fiumi e frane dove pioverà

gialla per criticità idraulica che dalle 12 si è estesa a tutta la Romagna: quindi c’è una grande zona gialla dal Modenese al Riminese (pianura ferrarese esclusa). Poi domani una nuova allerta meteo estende la criticità fino al Piacentino, soprattutto per le precipitazioni. Ci saranno infatti temporali nell’ovest della Regione. Non tutta la pioggia vien per nuocere comunque. A Ridracoli festa per la quinta tracimazione della diga (video). Sempre uno spettacolo e una buona notizia: l’acqua garantirà rifornimento idrico per un milione di romagnoli e per i turisti che arriveranno quest’estate. Allerta gialla di oggi “Le precipitazioni della notte, più intense del previsto e ancora in atto sul settore centro-orientale della regione genereranno per la giornata di oggi, 15 aprile, piene superiori alle soglie 1 nei bacini del settore centrale e sulla Romagna", si legge nel bollettino dell’allerta. Ilrestodelcarlino.it - Maltempo in Emilia Romagna, si estende l’allerta gialla per fiumi e frane: dove pioverà Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bologna, 15 aprile 2025 – Giorni di pioggia in tutta la Regione e, come sembra dalle previsioni, ne avremo ancora per un po’. Per oggi, intanto, è in vigore un’allertaper criticità idraulica che dalle 12 si è estesa a tutta la: quindi c’è una grande zonadal Modenese al Riminese (pianura ferrarese esclusa). Poi domani una nuova allerta meteola criticità fino al Piacentino, soprattutto per le precipitazioni. Ci saranno infatti temporali nell’ovest della Regione. Non tutta la pioggia vien per nuocere comunque. A Ridracoli festa per la quinta tracimazione della diga (video). Sempre uno spettacolo e una buona notizia: l’acqua garantirà rifornimento idrico per un milione di romagnoli e per i turisti che arriveranno quest’estate. Allertadi oggi “Le precipitazioni della notte, più intense del previsto e ancora in atto sul settore centro-orientale della regione genereranno per la giornata di oggi, 15 aprile, piene superiori alle soglie 1 nei bacini del settore centrale e sulla", si legge nel bollettino del

