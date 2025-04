Occupazione abusiva della velostazione arrestato 44enne dopo colluttazione con la municipale

Un cittadino egiziano di 44 anni è stato arrestato nella giornata di lunedì 14 aprile nei pressi della stazione ferroviaria di Arezzo, dopo essere stato sorpreso ad occupare abusivamente la velostazione. L'uomo, già segnalato in precedenza per l'utilizzo improprio della struttura – adibita a deposito e ricovero temporaneo per biciclette – avrebbe reagito con violenza al controllo della polizia municipale, rifiutando di fornire i documenti e opponendo resistenza. Durante l'intervento, uno degli agenti ha riportato lievi lesioni, con una prognosi di tre giorni. L'uomo è stato quindi tratto in arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

