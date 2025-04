Ucraina Putin aperto a pace duratura Trump contro tutti

Ucraina. Dopo la strage di domenica, che conta ormai 35 morti, continuano a piovere bombe russe sul paese. La tregua è lontana. Servizio di Marco Burini Ucraina, Putin aperto a pace duratura. Trump contro tutti TG2000. Tv2000.it - Ucraina, Putin aperto a pace duratura. Trump contro tutti Leggi su Tv2000.it La guerra in. Dopo la strage di domenica, che conta ormai 35 morti, continuano a piovere bombe russe sul paese. La tregua è lontana. Servizio di Marco BuriniTG2000.

