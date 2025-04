A S Marcello al Corso la mostra Il Cammino della Speranza Rembrandt e Burnand a Roma

mostra giubilare dal carattere pasquale: i discepoli al sepolcro e la cena di Emmaus, opere di due grandi artisti, esposte fino a giugno a Roma nella chiesa di San Marcello al Corso. Servizio di Alessandra Camarca A S. Marcello al Corso la mostra “Il Cammino della Speranza. Rembrandt e Burnand a Roma” TG2000. Tv2000.it - A S. Marcello al Corso la mostra “Il Cammino della Speranza. Rembrandt e Burnand a Roma” Leggi su Tv2000.it Unagiubilare dal carattere pasquale: i discepoli al sepolcro e la cena di Emmaus, opere di due grandi artisti, esposte fino a giugno anella chiesa di Sanal. Servizio di Alessandra Camarca A S.alla“Il” TG2000.

Potrebbe interessarti anche:

Papa Francesco al Gemelli: il cardinale Reina celebra Messa a San Marcello al Corso

Il cardinale vicario Baldo Reina presiederà celebrerà questa sera alle 19 una messa nella chiesa di San Marcello al Corso. Sempre questa sera ma alle 21, guiderà in piazza San Pietro la ...

Immigrazione, emergenza corso Verona: centinaia di persone in coda per un permesso di soggiorno

“Credo che la Curia vada ringraziata, ma possibile che in due anni non si sia trovata un’altra soluzione”, a domandarselo è Federico Bellono, il segretario generale della Cgil di Torino. Questa ...

Tumore al seno, a Palomonte una giornata di prevenzione con lo scienziato Corso

Tempo di lettura: 2 minutiPrevenzione è la parola d’ordine dell’assessorato alle politiche sociali del Comune di Palomonte che ha organizzato per sabato 19 aprile 2025 a partire dalle ore 14 in ...

“Il Cammino della Speranza. Rembrandt e Burnand a Roma” dall’ 9 aprile al 2 giugno 2025 a San Marcello al Corso. Chiesa di San Marcello al Corso ospita la mostra "Il Cammino della Speranza. Rembrandt e Burnand a Roma".. Il Cristo di Dalì a Roma, un'esposizione straordinaria per il Giubileo 2025. A Roma il Cristo di Dalì che ha conquistato il mondo. Il Cristo di Dalì a Roma per il Giubileo 2025: orari della chiesa di San Marcello a via del Corso. Il famosissimo Cristo di Dalì esposto a San Marcello al Corso, la mostra anticipa il Giubileo. Ne parlano su altre fonti

Secondo acistampa.com: Chiesa di San Marcello al Corso ospita la mostra "Il Cammino della Speranza. Rembrandt e Burnand a Roma". - Da martedì 8 aprile 2025 a domenica 25 maggio 2025, la Chiesa di San Marcello al Corso a Roma ospiterà la mostra "Il Cammino della Speranza. Rembrandt e Burnand a Roma".

Scrive msn.com: Il famosissimo Cristo di Dalì esposto a San Marcello al Corso, la mostra anticipa il Giubileo - A partire da lunedì 13 maggio nella chiesa di San Marcello al Corso si aprirà la mostra sul Cristo di Dalì. Il celebre dipinto dell’artista spagnolo, il «Cristo di San Giovanni della Croce ...