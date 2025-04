Rumenigge sicuro Inter favorita al Bayern servirà un piccolo miracolo

Rumenigge, l’ex calciatore tedesco ha parlato della sfida tra nerazzurri e biancorossi: le sue dichiarazioniAlla vigilia di Inter-Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, grande doppio ex della sfida europea tra i due club, ha concesso un’Intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni.LE PAROLE DI Rumenigge SULLA SFIDA DI MERCOLEDI’ – «Secondo me, per il Bayern ci vorrà un piccolo miracolo dopo il risultato dell’andata a Monaco, perché da noi l’Inter si è presentata come una gran bella squadra. Veramente. Quindi sarà una partita difficile per il Bayern, anche se non impossibile. Ma per me l’Inter sarà la favorita per passare il turno. L’Inter, che a Monaco si è presentata bene, difendendosi in modo intelligente, ha davanti quei due molto forti, Lautaro e Thuram. Internews24.com - Rumenigge sicuro: «Inter favorita, al Bayern servirà un piccolo miracolo» Leggi su Internews24.com di Redazione, l’ex calciatore tedesco ha parlato della sfida tra nerazzurri e biancorossi: le sue dichiarazioniAlla vigilia di, Karl-Heinz Rummenigge, grande doppio ex della sfida europea tra i due club, ha concesso un’vista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni.LE PAROLE DISULLA SFIDA DI MERCOLEDI’ – «Secondo me, per ilci vorrà undopo il risultato dell’andata a Monaco, perché da noi l’si è presentata come una gran bella squadra. Veramente. Quindi sarà una partita difficile per il, anche se non impossibile. Ma per me l’sarà laper passare il turno. L’, che a Monaco si è presentata bene, difendendosi in modo intelligente, ha davanti quei due molto forti, Lautaro e Thuram.

