Medio Oriente colloqui sabato in Oman Israele chiede ostaggi

colloqui tra Iran e Stati Uniti: non si terranno più a Roma, come annunciato in un primo momento, ma in Oman. Servizio di Antonella Mazza Teruel Medio Oriente, colloqui sabato in Oman. Israele chiede ostaggi TG2000. Tv2000.it - Medio Oriente, colloqui sabato in Oman. Israele chiede ostaggi Leggi su Tv2000.it Su Gaza continuano i raid israeliani. Stamattina colpito un ospedale da campo nella Striscia. Intanto Teheran spiazza le previsioni per il prossimo round ditra Iran e Stati Uniti: non si terranno più a Roma, come annunciato in un primo momento, ma in. Servizio di Antonella Mazza TeruelinTG2000.

Potrebbe interessarti anche:

Kaja Kallas su negoziati e violenza in Medio Oriente: "Riprendere i colloqui è essenziale"

"Riprendere i negoziati è l'unico modo fattibile per porre fine alle sofferenze da tutte le parti. La violenza alimenta altra violenza, i nuovi combattimenti stanno causando un'incertezza ...

Medio Oriente, a Doha nuovo round di colloqui

A Doha è iniziato un nuovo round di colloqui per il cessate il fuoco a Gaza. Servizio di Massimilano Cochi The post Medio Oriente, a Doha nuovo round di colloqui first appeared on TG2000.

Netanyahu vola da Trump, "Ridisegniamo il Medio Oriente". I colloqui con Hamas sulla fase 2 rinviati dopo l’incontro

A Washington per «ridisegnare» il Medio Oriente con Donald Trump. Benyamin Netanyahu è volato negli Stati Uniti - tra i pochi Paesi dove non rischia l’arresto su mandato della Corte penale ...

Nucleare, a Roma il 2° round dei colloqui Iran-Usa. I prossimi colloqui tra Iran e Stati Uniti si terranno a Roma. “Axios”: sabato a Roma nuovi colloqui sul nucleare tra Usa e Iran. Saranno indiretti, in Oman, i colloqui di sabato fra Usa e Iran. Iran, sabato in Oman colloqui "indiretti" con gli USA. Netanyahu: contatti con Paesi per accogliere palestinesi.. Ne parlano su altre fonti

informazione.it comunica: Un'occasione irripetibile i colloqui Usa-Iran sul nucleare - Da questi colloqui “indirettamente diretti” di poche ore non ci si poteva aspettare molto; anzi, considerata l’intensità dell’ostilità reciproca fra Washington e Teheran – che dura ormai dal 1979 – è ...

Nota di msn.com: Iran-Usa, il prossimo round di colloqui sul nucleare sarà a Roma - AGI - Il prossimo round di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare di Teheran si terrà a Roma il prossimo 19 aprile. La richiesta di ospitare gli incontri è confermata dal min ...

msn.com riferisce: Colloqui Iran-Usa sul nucleare, Teheran vuole l'Oman e non Roma per secondo round di colloqui sabato - In un primo momento l'incontro sembrava essere confermato a Roma, probabilmente nell'ambasciata dell'Oman. Nella serata di lunedì Teheran ha chiesto di tenerli nuovamente a Mascate, dove si è svolto i ...