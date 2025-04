San Siro Inter Sala Se non riusciremo a vendere lo stadio Milan a San Donato l’Inter invece…

Siro Inter, Sala è tornato a parlare della questione stadio che riguarda le due società Milanesi. Le parole del primo cittadinoRaggiunto dai microfoni di la Repubblica Milano, il primo cittadino Milanese Sala è tornato a parlare di San Siro, vicenda che Interessa sia Inter che Milan. PAROLE – «La vita è fatta di alternative. Prima alternativa: lo stadio verrà fatto, ci vorrò tempo perché verrà pronto prima degli Europei del 2032, diciamo nel 2031. stadio insonorizzato, quella è la soluzione e per il quartiere sarà meglio. Se non riusciremo a cedere lo stadio, il Milan andrà a San Donato, l'Inter a Rozzano o dove diavolo vuole, il Comune si troverà con San Siro. Per evitare problemi con la Corte dei Conti devi mettere a frutto San Siro. E a quel punto altro che i concerti di oggi: o lo vendi a chi fa concerti oppure ci saranno concerti a manetta percHé sono molto redditizi.

