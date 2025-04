Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 15 aprile: Massimo Moratti ed altre ricorrenze

15edLa prima volta non si scorda mai. Figuriamoci se finisce con il risultato sperato. Il primo -scusate il gioco di parole- derby della presidenza diandò in scena il 151995, alla vigilia di Pasqua: una stracittadina che ha significato anche l’ultimo gol con il Biscione e in serie A di Wim Jonk. Aveva aperto le marcature Andrea Seno, che in quella partita scrisse anche lui l’explicit realizzativo nelcampionato e con l’Inter.A Firenze invece la Viola arginò facilmente l’ostacolo Napoli, nel giorno dell’esordio in A del portiere Cristiano Scalabrelli. E quel dì a Campo di Marte Andrea Sottil realizzava la prima rete nelcampionato: l’unica con la casacca gigliata.è il centoventesimo anniversario dalla nascita di Italo Bandini, undici presenze e quattro gol con la Fiorentina nella Divisione Nazionale 1928-’29.