Emergenza medici a Torino sono troppo pochi ne servirebbero 561 in più

Torino c’è un’Emergenza medici: i dati rivelano che in media un medico lavora 594 ore l’anno in più. È come se lavorassero 16 mesi invece di 12. A rivelare i dati della crisi è stato il consigliere regionale del Partito Democratico, Daniele Valle, che ha presentato un accesso agli atti: “Emerge. Torinotoday.it - Emergenza medici, a Torino sono troppo pochi: ne servirebbero 561 in più Leggi su Torinotoday.it c’è un’: i dati rivelano che in media un medico lavora 594 ore l’anno in più. È come se lavorassero 16 mesi invece di 12. A rivelare i dati della crisi è stato il consigliere regionale del Partito Democratico, Daniele Valle, che ha presentato un accesso agli atti: “Emerge.

Potrebbe interessarti anche:

A Roma c'è un'emorragia di medici di base: i numeri e le zone più in emergenza

A Roma e nel Lazio ci sono sempre meno medici di base. L’emorragia è costante e, per averne una prova tangibile, basta guardare gli ultimi dati pubblicati sull’Annuario statistico di Roma Capitale ...

Donna incinta arriva da Settimo Torinese in condizioni critiche all'ospedale Molinette di Torino, i medici salvano lei e la sua bambina

Uno straordinario intervento medico che ha coinvolto una squadra di professionisti di diverse specializzazioni ha permesso di salvare la vita di una giovane madre e della sua bambina non ancora ...

“La vera emergenza è la crisi climatica, stop riarmo”. In migliaia a Torino con Fridays for Future

Almeno duemila persone hanno partecipato a Torino alla manifestazione convocata da Fridays for Future, il movimento globale che lotta per la giustizia climatica. Il corteo ha protestato contro le ...

Emergenza medici, a Torino sono troppo pochi: ne servirebbero 561 in più. Emergenza medici della mutua, in Piemonte ne mancano mille. Torino e l'emergenza medici di famiglia: «Ecco perché ho scelto medicina generale, nonostante tutto». Dopo la specializzazione al Santa Croce, 5 medici di emergenza rimarranno a Cuneo. Emergenza Ucraina a Torino. In Piemonte mancano quasi 500 medici di famiglia: “Abbandonano anche i giovani”. Ne parlano su altre fonti

Nota di torino.repubblica.it: A Torino i medici lavorano quattro mesi più del dovuto - La denuncia del consigliere Pd Valle dopo un accesso agli atti di Città della salute. Schael: “Sappiamo che questo si traduce in mancato riposo, ...

Si apprende da laprovinciadibiella.it: Emergenza 118: sette ambulanze, ma c’è carenza di medici e infermieri - In generale l’emergenza sanitaria in regione è gestita da Azienda Zero attraverso quattro centrali operative: Torino, Cuneo ... maggiore riguarda la carenza di personale. «Sono sempre meno i medici e ...

msn.com comunica: L'emergenza medici di famiglia: «Ecco perché ho scelto medicina generale, nonostante tutto» - Piuttosto, quello che serve oggi, sono reti efficienti di assistenza sociosanitaria». A dirlo è Emanuele Ottavis, medico di medicina generale «di confine», ama dire, tra la Torino elegante del ...